شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض مقترح الشركة الراعية باستبدال رمضان صبحي بطاهر طاهر للحملة الاعلانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي مقترح احدى الشركات الراعية بتصوير طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الجديد القادم من المقاولون العرب للحملة الإعلانية الخاصة بالشركة بدلاً من رمضان صبحي، والذي رفض البقاء في صفوف الفريق وأعلن رحيله لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد، وجاء تفكير الشركة في طاهر محمد طاهر لكونه بديل رمضان صبحي ويلعب في نفس مركزه، كما أن اللاعب يملك شعبية كبيرة بعد انتقاله للنادي الأهلي بناءاً على رغبته رغم تلقيه العديد من العروض الخارجية والداخلية، إلا أنه تمسك باللعب للأهلي.

وأكد مسئولو الأهلي للشركة المعلنة أن الدفع بطاهر محمد في هذه الحملة سيتسبب في حالة احتقان بين لاعبي الفريق الكبار الغير متواجدين في الحملة الإعلانية، خاصة وأن طاهر لم ينتقل بشكل رسمي للفريق الأحمر ولم يشارك مع الأهلي في التدريبات والمباريات.

ووقع اختيار إدارة الأهلي على وليد سليمان لخلافة رمضان صبحي في الحملة الإعلانية، ليقوم الحاوي بتصوير مشاهد رمضان صبحي، خاصة بعد أن طلبت الشركة من رمضان صبحي رد الأموال التي حصل عليها والبالغ قيمتها 4 ملايين جنيه بعد رحيله عن الأهلي عقب انتهاء اعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي، وطلب مسئولو الشركة من رمضان صبحي رد الأموال خاصة وأنه موقع على بند في عقد الإعلان يؤكد أنه لاعباً في الأهلي رغم أنه اعارته انتهت يوم 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي لم يوقع اللاعب مع الأهلي على عقد جديد.