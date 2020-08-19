بعد رحيله رسميًا.. لوفرين يتحدث عن كواليس اللقاء الأول مع صلاح وكيف ثأر له من "راموس".. والفرعون المصري يرد برسالة "مؤثرة"

أعلن نادي ليفربول الإثنين الماضي 27 يوليو رسميا رحيل لوفرين عن الفريق لينضم إلى صفوف نادي زينيت بطرسبرج الروسي.

نهاية رومانسية

وعلقت شبكة أمريكية على رحيل الكرواتي ديان لوفرين مدافع وقائد نادي ليفربول واللحظة الوداعية بينه وبين محترفنا المصري محمد صلاح نجم الريدز.

ونشرت شبكة “بليتشر ريبورت فوتبول” الأمريكية صورة تجمع بين صلاح وهو داخل ليفربول ويودع لوفرين بالدموع من إحدى النوافذ وهو يخرج من النادي.

كواليس أول لقاء

وكشف ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، كواليس لقاءه الأول مع النجم المصري محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: “اليوم الأول مع محمد صلاح كان خجولا وهادئ للغاية لا يتحدث كثيرا”.

نتشارك القيادة

وأكمل: “مع مرور الوقت بدأنا نقترب مع بعض ونتشارك القيادة للمطار سويا، اعتقدت انه يحتاج شخص بالفريق معه، وأنا احتاج إلى شخص أعبر عن مشاعري تجاهه ويقدم لي النصيحة”.

وأتم: “رغم أنه كان أصغر مني لكنه قدم لي نصائح جيدة لحياتي، نحن من أماكن مختلفة لكننا نفهم بعض”.

مصر وشعبها

وأوضح: “محمد صلاح أوضح له مصر وشعبها بشكل أكبر مما كان يعلم، وتذوقت بعض من الأطعمة المصرية، وأحب الكشري كثيرًا، كما أن صلاح كان دائما يتناول القهوة لكنني كنت أحب الشاي”.

الأغاني المصرية

وأضاف راقصًا على أغنية أجمل عيون: “أحب الأغاني المصرية، مثل أغاني عمرو دياب برج الحوت فهي المفضلة واسمعها بسيارتي ولدي على هاتفي”.

وأكد: “أنا ومحمد صلاح متشابهون نحترم التاريخ الأسري لنا وشعوبنا ومن يحبوننا ومن يحبون بلدنا”.

وتابع: “هو شخص دائما يقدم كل ما لديه في الملعب، يتلقى في بعض الأحيان نقد غير عادل ونفس الأمر بالنسبة لي، نتشارك هذه التجارب”.

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كيف ثأر لصلاح

كشف ديان لوفرين، عن تعمده لركل راموس بالكوع اثناء مباراة إسبانيا وكرواتيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: “نعم ركلته بالكوع، كان من وجهة نظري أن راموس تعمد إصابة صديقي لذلك حان الوقت أن يدفع نتيجة ذلك”.

وأكمل: “رد فعل صلاح لن اكشف عنه لكنه كان يضحك، بعد هذه الإصابة الخطيرة بذل صلاح جهدا كبيرا لكي يعود قبل كأس العالم، لكن في النهاية نجح بأن يقدم مستوى جيد مع منتخب مصر”.

وعن النهائي: “لعبنا بشكل أفضل بكثير قبل إصابة صلاح، لذلك كان له دورا كبيرا وكان خروجه خسارة كبيرة، بعد أن خرج صلاح بدأوا يسيطرون على المباراة”.

متشابهون

واختتم قائلًا: “نفكر بطرق مختلفة لكننا متشابهون أيضًا في طريقة النمو فلم نكن من أسر غنية، أتينا من أسر تعمل بجهد، نعرف الحياة الصعبة جيدا وكيف يمكن التغلب على هذه الصعاب”.

صلاح

ودع الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ديان لوفرين زميله في صفوف الريدز الذي أعلن رحيله منذ قليل إلى زينيت بطرسبرج الروسي.

علاقة صداقة قوية

وظهر محمد صلاح في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من أجل توديع لوفرين الذي تجمعهما علاقة صداقة قوية.

وقال صلاح في رسالته الوداعية للكرواتي: “لا أعرف ما أقوله لك صديقي في هذا الوقت، كما أني لا أعرف ما هو إحساسي الآن ولكني سافتقدك كثيرًا داخل صفوف الفريق”.

لاعب وصديق مذهل

وتابع: “لاعب مذهل وصديق جيد بالنسبة لي، أحبك كثيرًا، شكرًا لكل ما قدمته من أجل الفريق، وشكرًا على ما قدمته لي أيضًا”.

واختتم حديثه قائلاً: “أتمني لك الأفضل في مشوارك مع فريقك الجديد واتمني أن تحقق عملاً جيدًا هناك لك ولعائلتك”.

وقد أعلن ليفربول رحيل ديان لوفرين في صفقة انتقال دائم إلى صفوف زينيت بطرسبرج الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واختتم حديثه قائلاً: “أتمني لك الأفضل في مشوارك مع فريقك الجديد واتمني أن تحقق عملاً جيدًا هناك لك ولعائلتك”.