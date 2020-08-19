رياضة | قبل مواجهة الأهلي.. فيروس كورونا يضرب نادي الوداد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة الأهلي.. فيروس كورونا يضرب نادي الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الوداد المغربي، إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إسماعيل الحداد بفيروس كورونا، يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق البيضلوي لمواجهة النادي الأهلي، يوم 25 سبتمبر القادم، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 2 أكتوبر المقبل.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها فريق الوداد البيضاوي، إصابة 5 من عناصر الفريق بفيروس كورونا المستجد، من بينهم المغربي إسماعيل الحداد، وبدر جادارين و أحد الإداريين.

وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراة الوداد أمام الجيش الملكي، التى كان مقرر لها يوم الجمعة الماضى ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدورى المغربى، إلى جانب تأجيل مباراة الفريق البيضاوى مع نظيره رجاء بنى ملال، إلى أجل غير مسمى، التى كان مقررا إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري.

وأكد مسؤولي نادي الوداد أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، ومن المتوقع أن يتم شفائهم قريبَا، ومن ثم سيعود اللاعبين للمشاركه في التدريبات الجماعية للفريق.