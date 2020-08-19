رياضة | الكشف عن مدة غياب تير شتيجن عن الملاعب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب تير شتيجن عن الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني أجرى جراحة ناجحة لعلاج مشاكل في الركبة قبل بداية الموسم المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الحارس الألماني واجه كابوسا حقيقيا في الأيام الأخيرة بعد أن تلقي شباكه ثماني أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأكدت التقارير الصحفية أن تير شتيجن خضع للعملية الجراحية مع رامون سوجات الطبيب المعروف لجراحات الركبة في نادي برشلونة ليغيب بذلك عن الملاعب لمدة 3 أشهر أي حتى نوفمبر المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن تير شتيجن سيغيب عن مباريات برشلونة في انطلاقة الدوري الإسباني ومن المتوقع أن تكون بتاريخ 13 ستمبر المقبل على أن يتم إعفاء الفريق الكتالوني من أول جولتين بعد تأخر المشاركة الأوروبية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن تير شتيجن شارك في 46 مباراة في الموسم المنصرم، منهم 36 في الدوري الإسباني و8 مباريات في دوري أبطال أوروبا ومبارتين في بطولة كأس ملك إسبانيا ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة.