رياضة | الشرط الجزائي عائق أمام رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشرط الجزائي عائق أمام رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أثار الكثير من القلق مؤخرًا بين جماهير الفريق الكتالوني حول إمكانية رحيله في الصيف الحالي.

ونقلت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن تقارير صحفية برازيلية أكدت مؤخرًا أن ميسي طالب إدارة البلوجرانا بالرحيل عن صفوف برشلونة لكن المسئولين في النادي نفوا هذا الأمر.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن المقربين من ميسي أثاروا القلق حول مصيره مع برشلونة بعد أن التزم الجميع الصمت ولم ينف أحد المعلومات الواردة من الصحافة البرازيلية.

Advertisements

ونوهت الإذاعة الإسبانية أن ميسي لم يتحدث عن مصيره حتى الآن بدافع الحب تجاه النادي الذي لديه حاليًا العديد من الملفات الساخنة على طاولته.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن برشلونة مطمئن أن عقد ميسي لا يتضمن أي ثغرات بعد أن انتهت المهلة التي تسمح له بالرحيل مجانًا في الصيف الحالي.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة يرى أن الوسيلة الوحيدة حاليًا لرحيل ميسي هي تسديد الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.