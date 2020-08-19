رياضة | نجم الزمالك: الأبيض يمتلك أفضلية في القمة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك: الأبيض يمتلك أفضلية في القمة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك فارق بين لاعبي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن الأحمر في الوقت الحالي لايمتلك لاعبين بنفس الامكانيات التي يمتلكها الأبيض.

وتحدث جمال حمزة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة لبس المذاع عبر فضائية النهار، "فايلر ليس لديه حلول كتيرة مثل التي يمتلكها باتريس كارتيرون، ومسألة تثبيت تشكيل النادي الأهلي إجبارية لقلة عدد اللاعبين داخل جدران القلعة الحمراء".

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وأضاف، "أوباما سيتواجد بشكل أساسي في مباراة القمة، والدليل على ذلك مشاركته في مباراة نادي مصر رغم ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق منذ عودة النشاط الرياضي ".

وواصل، "إصابة محمد حسن كانت ضربة جديدة بالنسبة لـ باتريس كارتيرون وغيرت حساباته بالنسبة لمباراة مصر ومباراة القمة، وهو ما اضطره لمشاركة يوسف أوباما في اللقاء بشكل أساسي لتجهيزه لمباراة القمة".

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك مساء السبت المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز".