شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: قد أعتزل التدريب عقب نهاية عقدى مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إنه لا يستبعد التوقف عن التدريب بنهاية عقده الحالى مع بطل الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويستمر العقد الحالى لكلوب حتى عام 2024، وكان قد صرح فى وقت سابق قائلا إنه قد يحصل على فترة راحة بعد نهاية العقد، وربما يجدد التعاقد.

وقال كلوب، فى تصريحات لبوابة «سبورت باذر»: «سأغيب لمدة عام وبعدها أسأل نفسى عما إذا كنت أفتقد كرة القدم، وإن لم أكن كذلك ستكون هذه هى نهاية مسيرة يورجن كلوب كمدرب».

ويتولى كلوب تدريب ليفربول منذ 2015، وقاد الفريق للتتويج بلقب دورى أبطال أوروبا فى العام الماضى، كما قاده هذا العام للتتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

ولم يتراجع حماس وشغف كلوب، وصرح قائلا: «نحن لا ندافع عن أى ألقاب، وإنما نرغب فى التتويج بألقاب جديدة، لقد بدأنا الفوز للتو».

وأضاف: «الفريق بأكمله يتطلع إلى الموسم الجديد، ويرغب فى تقديم ما هو أفضل. نرغب فى ملاحقة منافسينا وملاحقة الكرة فى كل أنحاء الملعب».

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وأتم: «نود أن نكون فريقا مزعجا حقا، ولا نمنح منافسينا أى فرصة للمرح».