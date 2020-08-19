شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية ينفرد بالأكثر وصولًا لنهائيات الدورى الأوروبى بـ11 نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات نادى إشبيلية الإسبانى بعد وصوله لنهائى الدورى الأوروبى، بفوزه الصعب على مانشستر يونايتد الإنجليزى (2-1) فى نصف النهائى، النادى الأكثر وصولا لنهائى البطولات الأوروبية فى القرن الحالى.

ويحمل الفريق الإسبانى الرقم القياسى فى الفوز باليوروبا ليج (5 مرات)، حيث فاز بالنهائيات الخمسة التى تأهل فيها خلال الفترة من 2006 وحتى 2016، تاريخ آخر نهائى توج به فى البطولة.

وكان إشبيلية يتساوى فى عدد النهائيات قبل مباراة اليوم أمام المان يونايتد، مع مواطنه ريال مدريد الإسبانى برصيد 10 نهائيات لكليهما، قبل أن ينفرد الأول بالصدارة برصيد 11 نهائيا.

ومنذ بداية الألفية الثانية، يحتل ليفربول الإنجليزى المرتبة الثالثة فى هذه القائمة برصيد 9 نهائيات، 4 فى دورى الأبطال، و2 فى الدورى الأوروبى، و3 فى كأس السوبر الأوروبى.

ويأتى مباشرة بعد «الريدز» فى القائمة ثنائى إسبانى آخر وهما برشلونة وأتلتيكو مدريد بثمانية نهائيات لكل فريق.

فى المقابل، حاول ريو فرديناند مدافع يونايتد السابق، الذى توج بلقب الدورى ست مرات وبدورى أبطال أوروبا 2008، خلال حقبة ذهبية تحت قيادة المدرب أليكس فيرجسون، تلخيص معاناة فريقه الحالية.

وكتب فرديناند على تويتر بعدما خسر يونايتد فى الدور قبل النهائى للمرة الثالثة، هذا الموسم حيث خرج من الدور ذاته فى كأس الاتحاد الإنجليزى وكأس الرابطة «عندما لا تستغل الفرص، تتم معاقبتك، عندما لا تدافع بقوة تتم معاقبتك، لا حاجة لتحليل مباراة الليلة».

وأبلغ هارى ماجواير مدافع يونايتد الحالى، المنضم العام الماضى من ليستر سيتى مقابل 80 مليون جنيه إسترلينى، شبكة (بى.تى سبورت) التليفزيونية «استقبلنا هدفين من كرتين عرضيتين وهو شىء غير جيد».

وأضاف «الخسارة غير مقبولة، الوصول إلى قبل النهائى (فقط) غير مقبول، يجب أن نقطع الخطوة التالية».

وبفضل كرتين عرضيتين من الجانبين، سجل إشبيلية فى المناسبتين وحول تأخره بهدف إلى فوز.

وسجل سوسو هدف التعادل قبل أن يحرز لوك دى يونج هدف الانتصار بعدما أفلت من رقابة فيكتور ليندلوف وحصل على الوقت والمساحة للتسجيل من مدى قريب فى الشوط الثانى.

وحدثت مشادة بين فرنانديز وزميله ليندلوف بعد هدف دى يونج، وهو ما لخص الليلة السيئة ليونايتد، الذى أهدر أيضا العديد من الفرص السهلة فى الجانب الآخر من الملعب.

وتألق المغربى ياسين بونو حارس إشبيلية وأنقذ محاولات خطيرة من فرنانديز وماركوس راشفورد وأنطونى مارسيال.

وقال فرنانديز «لقد أدينا مباراة رائعة وصنعنا الكثير من الفرص لكن فى كرة القدم هذا ليس كافيا، حيث أهدرنا كثيرا أمام المرمى».

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وواصلت الصحف الإنجليزية، اهتمامها بعد خسارة مانشستر يونايتد فى الدورى الأوروبى ومانشستر سيتى فى دورى الأبطال ووصفت ما يحدث بأنه مهزلة للكرة الإنجليزية. حيث سلطت الضوء على تصريحات كيفين دى بروين، بشأن ضرورة عدم لوم رحيم سترلينج، بعد خروج مانشستر سيتى من دورى أبطال أوروبا.

وعنونت صحيفة مترو «لقد سارت الأمور كلها بشكل خاطئ مع أولى»، مع استبدال كلمة خاطئ بيونج مسجل الهدف الثانى لإشبيلية.

وفى نفس الجانب، كتبت «دى بروين: المان سيتى قريب من أن يصبح قوة أوروبية».

أما صحيفة ديلى تيليجراف كتبت «اليونايتد يهزم.. حلم سولسكاير الأوروبى ينتهى».

بدورها، عنونت صحيفة الجارديان «هزيمة اليونايتد تخرج بريطانيا من أوروبا».

كما كتبت فى الأسفل «جوارديولا ليس فاشلًا، لكن الهزائم الأوروبية مزعجة».

من جانبها، عنونت صحيفة ميرور «المان يونايتد المتنازع يودع، بعدما أجبرهم إشبيلية على دفع ثمن فرصهم العديدة المهدرة».

وفى الأعلى، كتبت «دى بروين: لا تلوموا سترلينج».