شكرا لقرائتكم خبر عن فيردر بريمن يحمى لاعبيه من الأوبئة بعقود رسمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى فيردر بريمن أنه أدرج بنودا تتعلق بحالات الأوبئة والأزمات فى العقود الجديدة للاعبين، ليصبح واحدا من أوائل أندية كرة القدم التى تتخذ مثل هذه الخطوة.
وكانت منافسات الدورى الألمانى قد توقفت فى الموسم المنقضى طوال شهرين بسبب جائحة كورونا المستجد.
وكانت عدة أندية داخل وخارج ألمانيا قد توصلت إلى اتفاقات مع لاعبيها لتقليص الرواتب، لكن فيردر بريمن يدرج الآن تخفيضات إلزامية للرواتب، فى حال وقوع موجة ثانية من انتشار العدوى.
وقال فرانك بومان، مدير الكرة بنادى بريمن، فى تصريحات لموقع دايشتوبه: «نرغب فى، بل يجب علينا، حماية أنفسنا فى مواجهة الخسائر المالية التى قد تتزايد». وأضاف: «البند يهدف إلى ضمان قيام اللاعبين بدورهم فى التغلب على المشكلات المالية». ومن المتوقع أن يسلك العديد من الفرق الرياضية حول العالم المسار نفسه.
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