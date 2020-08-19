كارتيرون يستقر على عودة التشكيل الأساسي للزمالك أمام الأهلي في القمة

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جدة - عمرو شويل إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك علي عودة التشكيل الاساسي للفريق امام الاهلي بعدما منح معظم الاساسيين راحة من مباراة نادي مصر التي اقيمت الثلاثاء الماضي ، حيث استقر كارتيرون علي عودة ابو جبل لحراسة المرمي بعدما شارك جنش في مباراة نادي مصر كما يعود يوسف اوباما للتشكيل الاساسي بعد غياب لما يقرب من شهر بسبب الام في الضامة ، علي ان يكون المثلث الهجومي الامامي يضم زيزو واوباما وبن شرقي خلف المهاجم الصريح مصطفي محمد.
ومنح كارتيرون تعليمات لمصطفي محمد بضرورة استغلال الفرص امام مرمي الاهلي والتركيز علي الضغط علي مدافعي الاهلي لعدم تقدمهم واداء الواجب الهجومي وكذلك استغلال للنقص العددي في دفاع الاهلي بسبب الاصابات.
من ناحية اخري يؤدي الفريق مرانه اليوم بدون راحة حيث سيخوض الاساسيين الذسن شاركوا في مباراة نادي مصر تدريبات تاهيلية بينما يخوض البدلاء الذين لم يشاركو في مباراة مصر تمرين كامل في مقر النادي
ويدرس كارتيرون دخول الفريق في معسكر مغلق غدا الخميس استعدادا لمواجهة الاهلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة ال ٢١ للدوري ، حيث قرر كارتيرون الدخول في المعسكر قبل المباراة ب ٤٨ ساعة لضمان اكبر قدر من التركيز للاعبين قبل القمة خاصة ان الجهاز الفني كان قد قرر الغاء فكرة المعسكرات الطويلة قبل المباريات الاخيرة بسبب شعور اللاعبين بالملل ، الا انه فضل ان يخوض الفريق معسكر قبل مباراة الاهلي نظرا لاهمية المباراة.
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