شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يرد على ميدو ‏: ‏«عيب دة مش أسلوبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق خالد جلال، المدير الفني لنادي مصر، على تصريحات أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك السابق، والتي أكد خلالها على تسريب تشكيلة النادي الأبيض للجهاز الفني لنادي مصر، قبل مواجهة الفريقين بالجولة 20 للدوري المصري.

وكتب جلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تصحيح للمعلومة، أنا لم أعرف أي شيء عن تشكيل نادي الزمالك قبل المباراة بـ24 ساعة».

وأضاف «كل ما في الأمر أنني عرفت قائمة الزمالك المعلنة قبل المباراة بـ24 ساعة، وكل القنوات الرياضية أكدت أن كارتيرون سيدفع بعناصر شابة وسيريح النجوم لمباراة الأهلي».

وتابع جلال«هذه ليست طريقتي يا كابتن ميدو. لم أتواصل مع أي فرد داخل نادي الزمالك».

وأتم المدير الفني السابق للزمالك«أحترم نفسي ولا أقبل أي شيء لا أرضاه على نفسي، نادي الزمالك بيتي وأرفض نشر أخبار غير صحيحة عن نادي مصر».

وتعادل الزمالك أمام نادي مصر سلبياً مساء الثلاثاء في منافسات الدوري الممتاز.

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