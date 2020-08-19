شكرا لقرائتكم المقاولون العرب وأسوان يخضعان للمسحة الطبية للكشف عن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع فريقي المقاولون العرب بقياة عماد النحاس، وأسوان بقيادة أحمد كشري، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة بين الفريقين في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمعهما مساء الجمعة المقبلة على ملعب اتحاد الشرطة.

وكان اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفي ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدوري العام مرتين، وتعادلا في المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.

في سياق متصل، أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى وضع هدفاً أمامه منذ بداية الموسم، وهو الوصول إلى المربع الذهبى والحفاظ على مركزه من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية. وأضاف نجم الزمالك السابق، فى تصريحات خاصة، أن استئناف النشاط الكروى بعد كورونا أزال الفوارق بين جميع الفرق، حتى النادى الأهلى الذى كان متميزاً عن الجميع فى الدور الأول تراجع بعد التوقف الطويل.

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وأضاف عبد الغنى، جميع الفرق متساوية فى الحظوظ بعد استئناف النشاط، وإذا ضغطنا على أنفسنا واجتهدنا قليلاً يمكن حصد وصافة الدورى بسهولة جداً، موضحا أن الإنتاج الحربى فريق جيد للغاية ولديه العديد من العناصر المميزة، واستطاع أن يجارى الأهلى متصدر الدورى، ولديه مدرب مخضرم وهو مختار مختار، ونحن نحترم الفريق جداً، ولكننا أيضاً لن نفرط فى نقاط اللقاء للحفاظ على مركزنا فى ظل اشتعال المنافسة.

وأكد عبد الغنى أن المقاولون يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا يتعرض الفريق لموقف صعب مثل النادى المصرى بعدما اجتاح الفيروس العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاز ألفنى وحال دون قدرتهم على المشاركة فى المباريات.