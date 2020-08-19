شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك بعد راحة 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الأهلي في الخامسة من مساء اليوم ،الأربعاء، الإستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة اسوان مساء الأثنين في الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة ، ويبدأ الأهلي مساء اليوم الإستعداد للقمة المرتقبة في الجولة الـ21 لبطولة الدوري والتي يتطلع فيها الأحمر لتحقيق الفوز للأقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب المحلي.

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ارتياحه لفوز فريقه على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتها باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، موضحًا أن الفوز مُهم في رحلة الدفاع عن اللقب بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله ، وقال فايلر في تصريحات صحفية عقب اللقاء: تعرضنا لموقف صعب في مباراة أسوان بسبب إصابة ثلاثة لاعبين هم محمود متولي وأحمد الشيخ وجيرالدو وأتمنى أن تكون هذه الإصابات بسيطة ولا نفقدهم طويلاً ، مُعلقاً: بالتأكيد تسببت هذه الإصابات في إرباك حساباتنا الفنية خلال اللقاء.

وعن كثرة الأصابات في الاهلي ، قال المدرب السويسري: هذه هي كرة القدم ..لا توجد أسباب معينة.. طالما تلعب كرة القدم.. مُعرض لأن تتلقي إصابات بشكل مُستمر في ظل وجود كرات مشتركة والتحامات، وهو ما يمكن أن يحدث في أي مباراة أو مران، وأعتقد أنه أمر معتاد في كرة القدم.

Advertisements

وأكمل: «دون شك تأثرت خطتنا بالإصابات التي أربكت حساباتنا الفنية، وقد اضطررنا إلى إجراء عدد من التبديلات وتوظيف بعض اللاعبين في مراكز محددة، ولكننا نجحنا في مهمتنا»، وأعرب فايلر عن سعادته بنجاح جيرالدو دا كوستا وأليو بادجي في التسجيل خلال المباراة، لافتًا إلى أن ذلك يمنحهم الثقة، وأن اللاعب الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية والذهنية يملك الفرصة دائمًا للتواجد في حساباته، وهو ما ينطبق على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الجهاز الطبي سوف يجري فحصًا للاعبين المصابين للتأكد من جاهزية الجميع قبل وضع خطة الاستعداد المناسبة لخوض مباراة الزمالك في الجولة القادمة من بطولة الدوري. ، رافضاً الكشف عن اللاعبين المُرشحين لتعويض الغيابات للأصابات سواء دخول صالح جمعة قائمة مباراة الزمالك أو غيره ، مؤكداً أنه سيحاول تجهيز جميع الغير مُصابين للمباراة المرتقبة ذهنياً وبدنياً.