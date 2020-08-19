تركي آل الشيخ: اتهمونى بفتحى ورمضان.. ولما بطلع أدافع يتقال عني "بحُك" للعودة!

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه يتعرض لحرب شرسة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد ابتعاده عن الرئاسة الفخرية للنادي الأهلي.

وكان "آل الشيخ" قد أكد أنه لن يعود للعمل في الأهلي خلال الفترة المقبلة موضحا أنه أغلق هذه الصفحة.

وكتب تركي آل الشيخ منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: حبايبي.. مساء الخير.. لـ التوضيح لم أعرض حاجة ولا عاوز حاجة.. ومفيش حد تاخذوا منه كلام عني إلا تركي بنفسه.. الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه..

وأضاف: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني.. مش حجري اسكت كل واحد.. إذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي.. أنا كل اللي عاوزه وبقوله ربنا يوفقكم ويوفقني في المستقبل في اللي بيعمله في حياته

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وتبع هذا لمنشور بأخر قائلا: اتهموني بـ أحمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب فايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني بـ رمضان ... ربنا يستر على اللي جاي... أنا بقول اللي جاي لإنه واضح (إحنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكله بسبب تركي).

واستكمل: ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزموا بكلمتهم إن كل واحد يركز في نفسه... هو أنا طلعت أتكلم من دماغي؟ منتوا اللي بتتهموني بحاجات مليش فيها... ولما بطلع أدافع يتقال عني بحُك! وعاوز أرجع!... معرفش إنتو بتفسروا الأمور إزاي! عموماً اديني رديت وشلت الضغط عنكم وبقت المدافع كلها موجهة ليا... انبسطوا".

جديرا البذكر ان تركي آل الشيخ استقال مؤخرًا من الرئاسة الفخرية للنادي الأهلي، وبدوره قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، الاستقالة، وقرر رفع اسم المستشار السعودي من الرئاسة الفخرية.