شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسابق الزمن لتجهيز أوميد أوكرى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، الزمن، من أجل تجهيز أوميد أوكرى مهاجم أبناء الجنوب، والذى كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبى مع بداية الموسم الجارى، للحاق بمباراة أبناء الجنوب أمام إنبى فى الجولة 22، وذلك بعد تأكد غيابه عن تدعيم هجوم أسوان فى مباراة المقاولون المرتقب إقامتها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 21.

كان أوميد أوكرى قد بدأ التدريب مع الفريق بشكل جزئى ومن المقرر أن يصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات خلال أيام.

فى سياق متصل، يخضع فريقي المقاولون العرب بقياة عماد النحاس، وأسوان بقيادة أحمد كشرى، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة بين الفريقين في الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتي تجمعهما مساء الجمعة المقبلة على ملعب اتحاد الشرطة.

وكان اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفي ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدوري العام مرتين، وتعادلا في المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.

في سياق متصل، أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى وضع هدفاً أمامه منذ بداية الموسم، وهو الوصول إلى المربع الذهبى والحفاظ على مركزه من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية. وأضاف نجم الزمالك السابق، فى تصريحات خاصة، أن استئناف النشاط الكروى بعد كورونا أزال الفوارق بين جميع الفرق، حتى النادى الأهلى الذى كان متميزاً عن الجميع فى الدور الأول تراجع بعد التوقف الطويل.