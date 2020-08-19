ميدو يطالب بتفعيل قرار البرلمان لتحصيل ضرائب على عقود اللاعبين

طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، بضرورة تفعيل قرار البرلمان المصري والذي يتضمن الحصول على ضرائب من اللاعب الذي يزيد عقده عن 20 مليون جنيه.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أي لاعب بياخد فوق مليون يورو في فرنسا بيتطبق عليه

ضرايب 75%، وأتمني تفعيل قرار البرلمان في الكرة المصرية بـ إن أي لاعب عقده فوق الـ20 مليون يتاخد منه ضرايب فوق الـ50 و60%، الدولة لازم تستفيد من الأرقام دي وترد الفلوس للمواطن الغلبان في تطوير حياته".

أضاف:"مفيش لاعب في المغرب عقده أكبر من 250 ألف دولار (5-6 مليون جنيه)، علي الرغم من ذلك هناك 3 أندية مغربية في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية هذا الموسم".

وختم حديثه قائلا:"أكثر 3 فرق في إفريقيا لديهم قوة تسويقية الآن بسبب الصفقات الكبيرة التي يعقدونها هم الأهلي والزمالك وبيراميدز وهناك أموال كثيرة يتم صرفها على وكلاء اللاعبين آخر 3 أو 4 سنوات وبالأرقام وكذلك بورق موثق من اتحاد الكرة".