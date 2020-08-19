وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق نصيحة خاصة لرمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي.
وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "شعرت بقيمة الأهليعندما رحلت عن الفريق متجها إلى سيون ووقتها لم ينصحني أحد ولذلك أنصح رمضان بالبقاء في صفوف الأهلي".
وأضاف: "موقف رمضان صبحي مع الأهلي يختلف تماماً عنأحمد فتحي بسبب فارق السن، رمضان كان يقدر يعوض الفوارق المادية في السنين الجاية، لكن ده غالباً آخر عرض لفتحي".
وختم حديثه قائلا:"موقفي مُختلف عن رمضان صبحي لأني رحلت إلي سيون في عُمر 35 عاماً، ومع ذلك لو عاد بي الزمن لـ كُنت فضَّلت الاستمرار في الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري: حسيت بقيمة الأهلي عندما رحلت عنه.. وأنصح رمضان صبحي بالبقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.