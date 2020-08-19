عصام الحضري: حسيت بقيمة الأهلي عندما رحلت عنه.. وأنصح رمضان صبحي بالبقاء

وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق نصيحة خاصة لرمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي.

وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "شعرت بقيمة الأهلي

عندما رحلت عن الفريق متجها إلى سيون ووقتها لم ينصحني أحد ولذلك أنصح رمضان بالبقاء في صفوف الأهلي".

وأضاف: "موقف رمضان صبحي مع الأهلي يختلف تماماً عن

أحمد فتحي بسبب فارق السن، رمضان كان يقدر يعوض الفوارق المادية في السنين الجاية، لكن ده غالباً آخر عرض لفتحي".

وختم حديثه قائلا:"موقفي مُختلف عن رمضان صبحي لأني رحلت إلي سيون في عُمر 35 عاماً، ومع ذلك لو عاد بي الزمن لـ كُنت فضَّلت الاستمرار في الأهلي".