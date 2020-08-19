اتحاد الكرة: الفيفا قرر زيادة يوم في توقفي أكتوبر ونوفمبر لقارة أوروبا فقط

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لم يلغ مواعيد التوقف الدولي لمنتخب مصر في شهري أكتوبر ونوفمبر.
قال مسئولو اتحاد الكرة لـ "الوفد"، إن الفيفا قرر زيادة فترة التوقففي أكتوبر ونوفمبر يوم واحد لقارة أوروبا لتتمكن المنتخبات من خوض 3 مباريات بدلًا من مباراتين بحسب ما هو مسموح لمنتخبات باقي القارات.
التوقف الدولي في أكتوبر .. من 5 لـ13 .. مباراتين لكل المنتخبات في القارات من 5 لـ14 .. 3 مباريات لقارة أوروبا
التوقف الدولي في نوفمبر .. من 9 لـ17 .. مباراتين لكل المنتخبات في القارات من 9 لـ18 .. 3 مباريات لقاراة أوروبا.
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