أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه دائما يحلم بأن يكون من أهم اللاعبين في الفريق الذي ينضم إليه.
وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوتعبر قناة صدى البلد :"أحب حصد البطولات لذلك أتيت إلى زينيت، وكنت محظوظا بأن أحصد أول بطولة في أول مباراة، وخلال مباراتين سجلت هدفا، وانا سعيد جدا بذلك".
وأكمل: "زينيت فريق مهم وكبير، اتاح لي الفرصة لكي ألعب في البطولات القارية وهو من أفضل الفرق في روسيا".
أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن شعور التتويج بالدوري الإنجليزي بعد 30 عاما يصعب وصفه.
وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت
وأكمل: "بعد عام من التتويج بدوري أبطال أوروبا تحسن مستوى ليفربول، لم نكن محظوظين العام الماضي في الدوري، لكن هذا العام
كان موسم رائع وحصدنا اللقب بفارق كبير". وعن دور الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول،
قال لوفرين: "لديه عقلية في إدارة الفريق، هناك فارق كبير بين ليفربول قبل وبعد يورجن، لقد غير في قواعد وسلوكيات الفريق، وكنا أكثر جدية في هذه الفترة".
كانت هذه تفاصيل خبر ديان لوفرين: توجت ببطولة مع زينيت الروسي في أول مباراة.. وهذا سبب اختياري لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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