ديان لوفرين: شعرت بالحزن لعدم مشاركتي مع ليفربول أساسيا في قبل رحيلي

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه كان حزينا لعدم المشاركة أساسيا مع ليفربول في آخر موسم.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بالطبع كنت حزين بعدم المشاركة في شكل أساسي مع ليفربول في أخر موسم".

وتابع: "لكن هذا جزء من طبيعة كرة القدم عليك ان تقبل هذا وأن تعمل بجد أكثر حتى يتحسن اداءك وتشارك

بشكل أساسي وهذا ما فعلته". وأضاف: "فخور بحديث كلوب عني بأني من أساطير ليفربول، رحب بي من اليوم الأول لتوليه المسئولية، والعلاقة بيننا ليست سطحية". وأتم: "يوما ما سوف نجتمع مرة أخرى ونتحدث عن انجازاتنا".

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن شعور التتويج بالدوري الإنجليزي بعد 30 عاما يصعب وصفه.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان من أسعد أيام حياتي والكل استحق هذا الفوز وهذا الإنجاز".

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وأكمل: "بعد عام من التتويج بدوري أبطال أوروبا تحسن مستوى ليفربول، لم نكن محظوظين العام الماضي في الدوري، لكن هذا العام

كان موسم رائع وحصدنا اللقب بفارق كبير". وعن دور الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول،

قال لوفرين: "لديه عقلية في إدارة الفريق، هناك فارق كبير بين ليفربول قبل وبعد يورجن، لقد غير في قواعد وسلوكيات الفريق، وكنا أكثر جدية في هذه الفترة".