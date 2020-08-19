مدافع ليفربول السابق: سيرجيو أجويرو أصعب مهاجم واجهته

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي من أصعب المهاجمين الذي واجههم.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك مهاجمين كثيرين لكن أجويرو أصعب مهاجم واجهته، يتحرك بصعوبة مرهقة، كما أن فيدا مدافع كرواتيا من بين المدافعين

الذين شعرت بالراحة باللعب معهم".

وأتم: "نريد أن نتأهل مرة أخرى في كل بطولة كأس عالم، هناك جيل جيد من اللاعبين يمكنهم أن يحققوا إنجازا كبيرا مرة أخرى".

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه ليس الأسطورة ولكن الشعب الكرواتي هو الأسطورة الحقيقية.

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وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نحن حققنا إنجازا لبلدنا بحصد فضية كأس العالم في روسيا 2018، نفخر بهذا الإنجاز لحد كبير، نحن بلد صغير لكن كسبنا الاحترام وقلوب العالم كله، وهذا يعطى رسائل كثيرة".

وأكمل: "كنا نريد التتويج بكأس العالم لكن نحن بلد صغير بالنسبة لنا هذا المركز يعد إنجازا حقيقيا وكبيرا".

وأتم: "علينا أن نفتخر بذلك ونسعد بهذا الإنجاز، وأن نقبل الواقع".