نجم ليفربول السابق: محمد صلاح لا يهتم بالأمور المادية

أكد الكرواتي ديان لوفرين، نجم نادي ليفربول السابق وزينيت الروسي الحالي، أن محمد صلاح لا يهتم بالجوانب المادية نهائياً.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا أحد سيكون أقرب من محمد صلاح، لأن هناك لوفرين واحد، فأنا أفهمه 100%".

وأكمل: "لا انظر لصلاح كنجم خارق ولكن كصديق

ورجل يهتم بزملائه وناديه وبلده".

وأتم: "صلاح لا يهتم بالأمور المادية ويهتم بأن يكون العالم أفضل".

كما أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه لم يكن يتوقع أن يصل لهذه المرحلة عندما كنت ناشئ في دينامو زغرب. وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حتى وإن كنت لاجئا لا يعني أن حياتك انتهت، كان لدي أسرة تعتني بي وتهتم بأمري، أمي تعمل في تنظيف المراحيض وأبي ينظف دور السينما". وتابع: "لم يكن لدينا الكثير في ظل هذه الإمكانيات الضعيفة لكننا كنا سعداء، الأهم أن ترضى بما لديك". وأكمل: "عندما أنظر لنفسي هذه الأيام، المال لا يعوض الحب على الإطلاق أنا دائما أفضل الحب عن المال".