ديان لوفرين يكشف عن مواقفه الكوميدية مع محمد صلاح

تحدث ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، عن مواقف كوميدية جمعته بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "صلاح دفع لكل السيارات المتواجدة مقابل البنزين ولكنه لم يدفع لي".

وأكمل: "كما أنه لم يدفع

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ثمن القهوة ولو لمرة واحدة وكانت هذه مفاجأة بالنسبة لي". وتابع: "كنا نلعب تنس طاولة معا، لكني رقم واحد ولدي لقب في منزلي".

كما أكد ديان لوفرين، نجم منتخب كرواتيا وليفربول الإنجليزي السابق وزينيت الروسي الحالي، أن محمد صلاح أوضح له

مصر وشعبها بشكل أكبر مما كان يعلم.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تذوقت بعض من الأطعمة المصرية، وأحب الكشري كثيرا، كما أن صلاح كان دائما يتناول القهوة لكنني كنت أحب الشاي".

وتابع راقصًا على أغنية أجمل عيون: "أحب الأغاني المصرية، مثل أغاني عمرو دياب برج الحوت فهي المفضلة واسمعها بسيارتي ولدي على هاتفي