تحدث ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، عن مواقف كوميدية جمعته بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.
وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "صلاح دفع لكل السيارات المتواجدة مقابل البنزين ولكنه لم يدفع لي".
وأكمل: "كما أنه لم يدفع
كما أكد ديان لوفرين، نجم منتخب كرواتيا وليفربول الإنجليزي السابق وزينيت الروسي الحالي، أن محمد صلاح أوضح لهمصر وشعبها بشكل أكبر مما كان يعلم.
وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تذوقت بعض من الأطعمة المصرية، وأحب الكشري كثيرا، كما أن صلاح كان دائما يتناول القهوة لكنني كنت أحب الشاي".
وتابع راقصًا على أغنية أجمل عيون: "أحب الأغاني المصرية، مثل أغاني عمرو دياب برج الحوت فهي المفضلة واسمعها بسيارتي ولدي على هاتفي
كانت هذه تفاصيل خبر ديان لوفرين يكشف عن مواقفه الكوميدية مع محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.