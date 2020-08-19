باريس سان جيرمان يصنع التاريخ ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على لايبزيغ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لاشئ الثلاثاء في إطار الدور نصف النهائي من البطولة.



أقيمت المباراة في ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة وتمكن البرازيلي ماركينيوس من افتتاح التسجيل لأمراء باريس في الدقيقة 13 قبل أن يحرز الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 42.



وفي الدقيقة 56 تمكن الإسباني خوان بيرنات من إحراز الهدف الثالث للفريق الفرنسي.



وحقق أمراء باريس إنجازاً طال انتظاره ليس لفريق العاصمة فقط ولكن لكل الأندية الفرنسية إذ أن هذا هو الظهور الأول لها في نهائي دوري الأبطال منذ عام 2004 عندما خاض موناكو النهائي أمام بورتو البرتغالي قبل أن يخسر (0-3).



وكان مارسيليا هو الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بلقب الأبطال عقب فوزه على ميلان الإيطالي بهدف نظيف موسم 1992-1993 في مدينة ميونيخ الألمانية.



وباتت المباراة أمام لايبزيغ تاريخية لأنخيل دي ماريا حيث تمكن لأول مرة خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا، من التسجيل وصناعة الأهداف في مباراة واحدة.



ويعد هذا هو الظهور الأول لسان جيرمان في نهائي إحدى البطولات الأوروبية منذ أن خاض المباراة النهائية لبطولة الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس موسم 1996-1997.



وحقق أمراء باريس إنجازاً صعباً ونادر الحدوث بعد أن نجحوا في إحراز الأهداف في المباراة الرابعة والثلاثين على التوالي في دوري أبطال أوروبا فعادلوا بذلك رقم ريال مدريد الذي حققه في المسابقة ذاتها بين عامل 2011 و2014.





المصدر: بي إن سبورت