رياضة | إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إشبيلية قد إقترب بشدة من إعلان تعاقده مع إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً للصحيفة الإسباني الموثوق “أبيل مارتينيز” فإن العملاق الاندلسي قد أنهي التعاقد مع النجم الكرواتي مقابل 9 مليون يورو.

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وأشار الصحفي الشهير أن الطرفين قد اتفقا على كامل البنود الخاصة بالصفقة، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

وكان فريق برشلونة قد أتخذ قرار ببيع جميع لاعبية عدا الرباعي " ميسي ، تير شتيغن ، لونغليه ، دي يونج " وذلك على هامش الخروج من دوري ابطال اوروبا.

يذكر أن إندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، كانوا قد أبدوا رغبة قوية في التعاقد مع راكيتيتش، الا أن رغبه الاخير قد حسمت إنتقاله إلى إشبيلية.