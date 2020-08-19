رياضة | تصريحات نارية من رئيس برشلونة مع قناة النادى الرسمية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من رئيس برشلونة مع قناة النادى الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الاسباني جوزيب ماريا بارتيميو رئيس نادى برشلونة الإسباني تصريحات نارية فى حواره مع قناة النادي الرسمية وما يخطط له خلال الفترة المقبلة مع النادي.

وقال ‏بارتيميو:"شتيجين مستمر معنا لفترة طويلة كذالك اللاعب أنسو فاتي وأيضا ليو ميسي حتي نهاية عقده أما كوتينهو فهو لديه خيارات للبقاء، سنرى المدرب كومان ماذا سيفعل خلال الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس برشلونة:"هناك لاعبون جلبوا ألقاب للنادي وحان وقت رحيلهم ووداعهم بأفضل طريقة، تغيير الفريق سيكون عميقا، على الجماهير أن تتحمس للمشروع الجديد".

يذكر أن برشلونة قد تلقي هزيمة قاسية بنتيجة 8 / 2 أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.