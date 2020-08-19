رياضة | عرض إيطالي يهدد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض إيطالي يهدد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من أحد الأندية الإيطالية، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن عن انتهاء علاقته مع رمضان صبحي، بعد رغبة الأخير في اللعب لصفوف بيراميدز.

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وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نادى بولونيا مستعد لضم رمضان صبحى بجدية، خلال الصيف الجاري.

وتابعت الصحيفة، أن بولونيا يرى أن رمضان صبحي يتمتع بالعديد من الإمكانيات، وسيكون مناسب لخطة الفريق الإيطالي في حال التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة أن المفاوضات لا زالت فى مراحلها الأولية مع هدرسفيلد تاون من أجل حسم صفقة انتقاله إلى بولونيا.