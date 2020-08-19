رياضة | لوفرين يكشف عن الصفات المشتركة بينه وبين محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لوفرين يكشف عن الصفات المشتركة بينه وبين محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن هناك صفات مشتركة بينه وبين محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نحن متشابهون نحترم التاريخ الأسري لنا وشعوبنا ومن يحبوننا ومن يحبون بلدنا".

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وأكمل: "هو شخص دائما يقدم كل ما لديه في الملعب، يتلقى في بعض الأحيان نقد غير عادل ونفس الأمر بالنسبة لي، نتشارك هذه التجارب".

وأتم: "نفكر بطرق مختلفة لكننا متشابهون أيضًا في طريقة النمو فلم نكن من أسر غنية، أتينا من أسر تعمل بجهد، نعرف الحياة الصعبة جيدا وكيف يمكن التغلب على هذه الصعاب".