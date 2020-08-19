رياضة | لوفرين يكشف فصل جديد في علاقة ماني وصلاح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لوفرين يكشف فصل جديد في علاقة ماني وصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه يرى علاقة محمد صلاح وماني ثنائي فريق ليفربول الإنجليزي بطريقة مختلفة.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من الجيد أن تكون هناك منافسة من اللاعبين وأن يكون اللاعب أفضل من زميله".

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وأكمل: "أن يكون صلاح وماني في مستوى جيد هذا يخدم الفريق وهذا هو الأهم، لأن الفريق يخدم اللاعبين ويحسن مستواهم سويا".

وأتم: "لدي علاقة عادية مع ماني وليست بنفس قرب محمد صلاح، لكنه كان عندما يسجل ماني يلوم نفسه ولا يلوم ماني".