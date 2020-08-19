شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يوجه نصيحة لرمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق نصيحة خاصة لرمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي.
وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية: «شعرت بقيمة الأهلي عندما رحلت عن الفريق متجها إلى سيون ووقتها لم ينصحني أحد ولذلك أنصح رمضان بالبقاء في صفوف الأهلي».
وأضاف: «موقف رمضان صبحي مع الأهلي يختلف تماماً عن أحمد فتحي بسبب فارق السن، رمضان كان يقدر يعوض الفوارق المادية في السنوات القادمة عكس فتحي».
وأنهى الحضري حديثه:«موقفي مُختلف عن رمضان صبحي لأني رحلت إلى سيون في عُمر 35 عاماً، ومع ذلك لو عاد بي الزمن لـ كُنت فضَّلت الاستمرار في الأهلي».
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