شكرا لقرائتكم خبر عن رمصان صبحي يقوم برد أموال اعلان الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وكيل اللاعبين حازم الحديدي، أن رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، مر بضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأشار الحديدي في تصريحات تليفزيونية: " رمضان اتفق اليوم مع الشركة المُعلنة لرد جميع الأموال اللي حصل عليها من الإعلان الأخير قبل الرحيل عن الأهلي".
وأضاف: "الشركة المعلنة لم تتجه إلى مقاضاة رمضان والمعلن لم يفكر في الأمر من الأساس".
وأتم تصريحاته: "رمضان تواصل مع المعلن واتفق على رد الأموال بالفعل كاملة نظرا لكون المعلن تضرر بعد رحيل رمضان من الأهلي".
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر رمصان صبحي يقوم برد أموال اعلان الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.