شكرا لقرائتكم خبر عن رمصان صبحي يقوم برد أموال اعلان الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وكيل اللاعبين حازم الحديدي، أن رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، مر بضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأشار الحديدي في تصريحات تليفزيونية: " رمضان اتفق اليوم مع الشركة المُعلنة لرد جميع الأموال اللي حصل عليها من الإعلان الأخير قبل الرحيل عن الأهلي".

وأضاف: "الشركة المعلنة لم تتجه إلى مقاضاة رمضان والمعلن لم يفكر في الأمر من الأساس".

وأتم تصريحاته: "رمضان تواصل مع المعلن واتفق على رد الأموال بالفعل كاملة نظرا لكون المعلن تضرر بعد رحيل رمضان من الأهلي".