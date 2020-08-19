شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يُدون سابع تأهل فرنسي لنهائي دوري الأبطال ‏‏"حقائق وأرقام"‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2019-2020 اثر تغلبه على فريق ار بي لايبزيج الألماني، في لقاء نصف النهائي الذي احتضنه ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث خاض أمس ثاني نصف نهائي أوروبي في تاريخه بعد نسخة 94-95.

وللمرة السابعة يبلغ فريق فرنسي نهائي دوري الأبطال، فتأهل ستاد ريمس لأول نهائي في تاريخ المسابقة نسخة 55-56، وجدد التأهل في نسخة 58-59 ، كذلك سان اتينان في نسخة 75-76، وأوليمبيك مارسيليا في نسختي 90-91 و 92-93، وأخيراً موناكو كان صاحب أخر تأهل فرنسي للنهائي الأوروبي في 2003-2004.

باريس سان جيرمان يحلم بثانٍ تتويج فرنسي بدوري أبطال أفريقيا، فمن بين 6 نهائيات سابقة لأندية فرنسية لم يعانق سوى مارسيليا اللقب في نسخة 1992-1993 على حساب الميلان.

في حالة نجاح ليون في تخطي عقبة بارين ميونخ الألماني في مواجهة نصف النهائي غداً، سيكون نهائي 2019-2020 فرنسي خالص للمرة الأولى عبر التاريخ، حيث لم يتأهل فريقان فرنسيان معاً للنهائي من قبل.

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