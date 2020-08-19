شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة سيلفا وراء انتقاله لريـال سوسيداد ورفض لاتسيو الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ديفيد سيلفا، المنتقل حديثًا لريال سوسيداد، أن عائلته لعبت دورا كبيرا في مساعدته على خيار الانتقال للفريق الباسكي. ورحل سيلفا عن مانشستر سيتي هذا الصيف بشكل مجاني، بعد انتهاء عقده، حيث قضا 10 سنوات مذهلة في ملعب الاتحاد. وكان سيلفا قريبًا للغاية من الانتقال إلى لاتسيو، قبل تغيير وجهته في اللحظات الأخيرة، مما أغضب مسؤولي لاتسيو بشدة.

وقال سيلفا في تصريحات للموقع الرسمي لريال سوسيداد: تلقيت عددا قليلا من العروض، لكنني قررت الانتقال لريال سوسيداد، لأنه ناد يقوم بالأشياء بشكل جيد للغاية، وأسلوبه يناسبني جيدا.

وأضاف: "أعرف بالفعل منطقة سان سيباستيان، عندما كنت في إيبار منذ فترة طويلة، وهي منطقة جميلة وهادئة، لقد اتخذت عائلتي دورا كبيرا في القرار".