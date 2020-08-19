شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة سيلفا وراء انتقاله لريـال سوسيداد ورفض لاتسيو الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ديفيد سيلفا، المنتقل حديثًا لريال سوسيداد، أن عائلته لعبت دورا كبيرا في مساعدته على خيار الانتقال للفريق الباسكي. ورحل سيلفا عن مانشستر سيتي هذا الصيف بشكل مجاني، بعد انتهاء عقده، حيث قضا 10 سنوات مذهلة في ملعب الاتحاد. وكان سيلفا قريبًا للغاية من الانتقال إلى لاتسيو، قبل تغيير وجهته في اللحظات الأخيرة، مما أغضب مسؤولي لاتسيو بشدة.
وقال سيلفا في تصريحات للموقع الرسمي لريال سوسيداد: تلقيت عددا قليلا من العروض، لكنني قررت الانتقال لريال سوسيداد، لأنه ناد يقوم بالأشياء بشكل جيد للغاية، وأسلوبه يناسبني جيدا.
وأضاف: "أعرف بالفعل منطقة سان سيباستيان، عندما كنت في إيبار منذ فترة طويلة، وهي منطقة جميلة وهادئة، لقد اتخذت عائلتي دورا كبيرا في القرار".
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة سيلفا وراء انتقاله لريـال سوسيداد ورفض لاتسيو الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.