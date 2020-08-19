شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين: صلاح يسعى ليكون أفضل لاعب في العالم على حساب الأمور المالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه لن يكون هناك أحد أقرب إليه من محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول..
وقال لوفرين في تصريحات عبر قناة صدى البلد: «لا أحد سيكون أقرب من محمد صلاح، لأن هناك لوفرين واحد، فأنا أفهمه 100%».
وأكمل نجم ليفربول السابق: «لا انظر لصلاح كنجم خارق ولكن كصديق ورجل يهتم بزملائه وناديه وبلده».
وأتم تصريحاته: «صلاح لا يهتم بالأمور المادية ويهتم بأن يكون الأفضل في العالم».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر لوفرين: صلاح يسعى ليكون أفضل لاعب في العالم على حساب الأمور المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.