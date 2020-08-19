شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين: صلاح يسعى ليكون أفضل لاعب في العالم على حساب الأمور ‏المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه لن يكون هناك أحد أقرب إليه من محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول..

وقال لوفرين في تصريحات عبر قناة صدى البلد: «لا أحد سيكون أقرب من محمد صلاح، لأن هناك لوفرين واحد، فأنا أفهمه 100%».

وأكمل نجم ليفربول السابق: «لا انظر لصلاح كنجم خارق ولكن كصديق ورجل يهتم بزملائه وناديه وبلده».

وأتم تصريحاته: «صلاح لا يهتم بالأمور المادية ويهتم بأن يكون الأفضل في العالم».