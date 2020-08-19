شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ليون قبل لقاء «البافاري»: سنفعل كل ما بوسعنا لإزعاج بايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أنطوني لوبيز، حارس ليون، ثقته في قدرات فريقه قبل مواجهة بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال لوبيز في مؤتمر صحفي الخاص بمباراة اليوم: نحن نحفز أنفسنا لتقديم أداء جيدا أمام بايرن ميونيخ في دور نصف نهائي دوري الأبطال، لا يعد فرصة متاحة للجميع، سنفعل كل ما في وسعنا لإزعاج بايرن.

وأضاف: «لا داع للخوف، سأعمل مع خط دفاع متميز، وإذا لم أتعرض لاختبارات عديدة سيكون ذلك بفضل تميزهم، سأحاول أداء عملي على أكمل وجه، والظهور بأفضل مستوى».