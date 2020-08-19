شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يعلق على لقب أكثر المدربين قيادة في الدوري المصري: مجرد رقم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري أن رقمه القياسي بالدوري المصري الممتاز مجرد رقم له دلالة على مشوار طويل جدا عانيت فيه كثيرا في مهنة قاسية خلال 28-30 عاما وهي فترة طويلة جدا في المجال الرقم يعني تاريخ عشته، وأنا سعيد بالوسط الموجودة فيه رغم المعاناة".

أضاف طلعت يوسف خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "لا أستطيع تحديد مباراة بعينها، في كرة القدم إذا لم تتخط المراحل الصعبة فستعود للخلف، كل مباراة لم أحقق خلالها هدفي مع الفريق تكون متعبة لي".

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السكندري أن يوسف أصبح المدرب الأكثر خوضا للمباريات في الدوري برصيد 412 مباراة عبر تاريخه.

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أوضح طلعت يوسف في حديثه مع الإعلامي إبراهيم فايق: "تعاطفنا مع المصري في ظل الظروف الأخيرة، أتصور أنه كان لنا موقفا وأصدرنا بيانا قبل بيان الاتحاد الكرة بتأجيل المباراة، التأجيل كان حتميا وحق أًصيل، وأن لدينا إصابات وغيابات 7 لاعبين من بينهم 6 في القوام الأساسي للفريق وسنحتاج 4 أسابيع على الأقل لإدخالهم أجواء الفريق فنيا وبدنيا لخوض المباريات".

وأبدى طلعت يوسف انزعاجه من عدم عودة اللاعبين الأجانب حتى الان قائلاً: "تم وعدنا بوصول اللاعبين ومسؤولية اتحاد الكرة منذ شهرين وحتى هذه اللحظة لم يصل سوى عمرو الميداني ورزاق سيسيه عن طريق النادي، مؤكداً عودة الميداني وسيسيه لكنهم مصابين بكورونا فلم ينضما للتدريبات وباقي المحترفين هناك علامات استفهام حول موعد قدومهم".