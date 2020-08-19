شكرا لقرائتكم خالد مهدي: البنا لم يستمع لقرار حكم الفيديو ورفض احتساب ضربة جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، محمود البنا حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، مؤكداً أنه لم يستمع إلى قرار حكم الفيديو باحتساب ركلة جزاء لهم.

وقال خالد مهدي خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق بفضائية أون تايم سبورتس 2: "نحترم اللجنة الخماسية والمنظومة جميعها ولكن الكيل طفح بنا من الحكام فالعام الماضي لم تُحتسب لنا ركلة جزاء أمام المقاولون في الدقيقة 85 ثم هُزموا في نهاية المباراة، وكذلك تم طرد لاعبين لنا أمام الداخلية ومن قبلها طرد كابتن مختار مختار بطريقة مستفزة".

وأكد خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي أن ناديه يجهز مذكرة لتقديمها لاتحاد الكرة لشكوي الحكم محمود البنا الذي أدار مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب.

وأوضح خالد مهدي في تصريحات لـ" الخليج 365": نجهز مذكرة تتضمن شكوي ضد الحكم محمود البنا بسبب قراراته في مباراة المقاولون العرب لاسيما حينما رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لباسم مرسي مهاجم الفريق".

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ويضيف مهدي:" اتحاد الكرة اعتمد تقنية الفار وهي تقنية أعادت العدالة بين الفرق ولا أتفهم لماذا لايرفض بعض الحكام اللجوء إليها طالما أصبحت متاحة فلماذا نضيع مجهود فريق بدون سبب ".

وحقق فريق المقاولون العرب فوزاً غالياً على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري المصري ، حيث تقدم الإنتاج أولا بهدف عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 11، ولكن المقاولون نجح في قلب الطاولة في مباراة ممتعة ومثيرة ووتعادل محمد سالم للمقاولون بضربة رأس متقنة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل عبد الله ياسين هدف الانتصار في الدقيقة 54 من لعبة ثنائية رائعة مع شكري نجيب.

وتابع مدير الكرة بنادي الإنتاج: "حكم الفيديو (var) أخبرني عقب المباراة في وجود محمود البنا ومجدي عبد العاطي وليخرج أحدهم ويكذبني، الحكم الأساسي لم يرغب أن يظهر حديثه خطأ فقد أشهر البطاقة الصفراء لباسم مرسي بحجة ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء".

وأتم مدير الكرة بنادي الإنتاج حديثه بالإشارة إلى إنه تواصل مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بخصوص هذا الأمر ويُجهز مذكرة بما يتعرضون له.