شكرا لقرائتكم أسوان يسابق الزمن لتجهيز أوميد أوكري لمباراة انبي بعد اصابة الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، الزمن، من أجل تجهيز أوميد أوكري مهاجم أبناء الجنوب، والذي كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع بداية الموسم الجاري، للحاق بمباراة أبناء الجنوب أمام إنبي في الجولة 22، وذلك بعد تأكد غيابه عن تدعيم هجوم أسوان في مباراة المقاولون المرتقب إقامتها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 21.

كان أوميد أوكري قد بدأ التدريب مع الفريق بشكل جزئي ومن المقرر أن يصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات خلال أيام.

في سياق متصل، يخضع فريقي المقاولون العرب بقياة عماد النحاس، وأسوان بقيادة أحمد كشري، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأربعاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة بين الفريقين في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمعهما مساء الجمعة المقبلة على ملعب اتحاد الشرطة.

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وكان اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفي ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدوري العام مرتين، وتعادلا في المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.

في سياق متصل، أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى وضع هدفاً أمامه منذ بداية الموسم، وهو الوصول إلى المربع الذهبى والحفاظ على مركزه من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية. وأضاف نجم الزمالك السابق، فى تصريحات خاصة، أن استئناف النشاط الكروى بعد كورونا أزال الفوارق بين جميع الفرق، حتى النادى الأهلى الذى كان متميزاً عن الجميع فى الدور الأول تراجع بعد التوقف الطويل.

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