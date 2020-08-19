شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواجه البنك الأهلى فى أولى وديات الاستعداد للقسم الثانى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لخوض أولى ودياته استعداداً لدوري القسم الثاني المقرر عودته سبتمبر المقبل، عندما يستضيف نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي يقام على علي ملعب النصر، على أن يواجه فريق سيراميكا كليوباترا يوم الخميس القادم وتم الاتفاق مع فريق بتروجيت لأداء مباراة يوم 31 اغسطس الجاري .

وكان سيد عيد المدير الفني لفريق النصر قد استقر على خوض سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادا لاستئناف بطولة دوري القسم الثاني، وكان نادى النصر قد أجرى مسحة طبية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني استعدادًا لاستئناف دوري القسم الثاني المقرر له 20 سبتمبر بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر.

ويسعي النصر لإكساب اللاعبين حساسيات المباريات بعدما اطمأن علي الجانب البدني من خلال تدريبات شاقه ومكثفة لرفع لياقة اللاعبين ، ويحتل النصر المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثاني ورصيده 25 نقطة.

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وأكد سيد عبد علي أن النصر سيخوض مبارياته الخمس المتبقية في الدوري بهدف الفوز والمنافسة علي القمة أو احتلال أحد المراكز المقدمة .

واضاف عيد أن فترة الإعداد الحالية تعد ضمن التخطيط للموسم القادم خاصة وأنه من المتوقع أن يحدث تلاحم في الموسمين وأنه استغل الفترة الحالية بشكل جيد في إعادة تأهيل اللاعبين بدنيا مع اداء سلسلة من المباريات .