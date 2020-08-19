شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يشيد بالمهاجم النيجيرى أوستين أموتو عقب تعافيه وعودته لتدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى البورسعيدى، الذى أقيم أمس الثلاثاء، على الاستاد مشاركة نجم الفريق المهاجم النيجيرى أوستين أموتو، حيث ظهر اللاعب بمستوى فنى وبدنى طيب للغاية استحق معه إشادة الجهاز الفنى للفريق، بعد تعافيه التام عقب عملية استئصال الزائدة الدودية، التى أجراها خلال الفترة الأخيرة.





من ناحية أخرى، اتفق أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على صرف تعويض مالى للاتحاد السكندرى بعد قرار تأجيل مباراة الفريق أمام المصرى البورسعيدى التى كان مقررًا لها، أمس الثلاثاء، فى الدورى.. وكشف مسئول اتحاد الكرة، أنه سيتم صرف تعويض مالى للاتحاد لكن قيمته أقل مما سيصرفه الاتحاد للإسماعيلى وحرس الحدود عقب تأجيل مباراتهما أمام المصرى نظرًا لإصابات كورونا فى صفوف الفريق.

وأوضح مسئولو الجبلاية: "اتحاد الكرة سيصرف تعويض مالى أكبر للإسماعيلى والحدود نظرًا لأن الأول ذهب للملعب والمصرى انسحب والثانى تأجلت مباراته مع المصرى فى نفس اليوم".

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فيما تدرس اللجنة الخماسية إحالة سمير حلبية رئيس النادى المصرى للجنة الانضباط بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة وتجاوزه لفظيا ضدها، وسيكون القرار بناء على تفريغ كل مداخلات رئيس المصرى فى الفترة الأخيرة لتقديم المذكرة الخاص بشكواه للجنة الانضباط للتحقيق معه وتحديد العقوبة الموقعة ضده.

وقرر اتحاد الكرة إلغاء قرار اعتبار المصرى منسحبا أمام الإسماعيلى على خلفية عدم حضور الأول لقاء الدراويش الجمعة الماضية بالدورى بسبب إصابات فيروس كورونا بعد إطلاع اتحاد الكرة على المستندات التى تقدم بها مسئولو النادى البورسعيدى والخاص بالإصابات فى صفوف الفريق.