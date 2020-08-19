شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مبابي: أتمنى صعود ليون لنهائي «تشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الفريق الذي يفضل مواجهته في نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال الجوهرة السمراء الفرنسية عقب لقاء لايبزيج: أنا أفضل مواجهة ليون بالطبع، إنه ناد فرنسي، إذا لم أكن أتمنى تأهل فريق بالدوري الفرنسي، فمن أتمنى له الصعود بايرن ميونيخ مثلا هذا لايحدث بالطبع، أتمنى مواجهة ليون الفرنسي. وأضاف كيليان: إذا تأهل بايرن ميونخ، لا مشكلة، ولكن اللعب ضد ليون سيكون له مذاق آخر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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