شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان خاض 110 مباريات في «تشامبيونزليج» قبل وصوله لنهائي الحلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، أن فريق سان جيرمان خاض 110 لقاء في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه، قبل الوصول للمباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل مع الفائز من لقاء اليوم بين بايرن ميونيخ وليون الفرنسي.

وأشارت الشبكة إلى أن الفريق الباريسي من أكثر الفرق المتأهلة لنهائي الأبطال عبر التاريخ، خوضا للمباريات قبل الوصول لنهائي الحلم، وأنه أصبح خامس فريق فرنسي يصل للمباراة النهائية لدوري الأبطال.

جدير بالذكر أن 3 دوريات تتفوق على الدوري الفرنسي، من حيث الوصول لنهائي الأبطال، وهم: الدوري الإنجليزي الذي تأهل منه 8 فرق، والدوري الألماني الذي تأهل منه 6 فرق، والدوري الإيطالي الذي تأهل منه أيضا 6 فرق.