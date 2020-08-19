شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل: مهمة بايرن ميونيخ أمام ليون ستكون شاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، رسالة لبايرن ميونخ، قبل مباراته ضد أولمبيك ليون، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات عقب لقاء لايبزيج، سأستمتع بمشاهدة مباراة ليون وبايرن، إنها مكافأة كبيرة، نعلم أن الفريق الألماني المرشح الأقوى، لكن المهمة أمام ليون ستكون شاقة.

وأضاف: بالطبع تأهل باريس لنهائي دوري الأبطال، سيكون التحدي الأهم في مسيرتي التدريبية، إنها مباراة كبيرة. وعن الفوز على لايبزيج، علق "إنه شعور رائع، نتواجد هنا من أجل التأهل للنهائي، وأظهرنا رغبة قوية، قبل اللقاء شعرت ببعض الضغط، ولم يكن الأمر سهلا".