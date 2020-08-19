شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سان جيرمان يرقصون داخل فندق الإقامة عقب التأهل لنهائي «تشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد موقع صحيفة «ليكيب» الفرنسية مشاهد الفرحة بين جماهير باريس سان جيرمان عقب تأهل فريقهم التاريخي للقاء النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بثلاثية في شباك لايبزيج بانتظار الفائز بين ليون وبايرن ميونيخ، حيث أطلق أنصار الفريق الباريسي الشماريخ والألعاب النارية احتفالات بتأهل فريقهم للمباراة النهائية.

ونشر الموقع الفرنسي مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو باريس سان جيرمان وهم يحتلفون وسط إجراءات احترازية وجميعهم مرتدين الكمامة الباريسية، عدا نيمار الذي ظل يرقص ويغني داخل فندق إقامة الفريق احتفالا بصعودهم للقاء النهائي.

قال دي ماريا، سواجه صعوبة في النوم عقب فوزنا التاريخي على لايبزيج الألماني، سأفكر كثيرا في اللقاء النهائي، فنحن لانخشى أحدا، فريق باريس سان جيرمان مستعد لمواجهة بايرن ميونيخ أو ليون الفرنسي، نجن جميعا داخل الفريق مصممون على حصد اللقب والفوز بلقب «تشامبيونزليج».

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصاءات، فخاض فريق سان جيرمان 110 لقاء في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه، قبل الوصول للمباراة النهائية، فضلا عن أنه أكثر الفرق المتأهلة لنهائي الأبطال عبر التاريخ، خوضا للمباريات قبل الوصول لنهائي الحلم، وأنه أصبح خامس فريق فرنسي يصل للمباراة النهائية لدوري الأبطال.

جدير بالذكر أن 3 دوريات تتفوق على الدوري الفرنسي، من حيث الوصول لنهائي الأبطال، وهم: الدوري الإنجليزي الذي تأهل منه 8 فرق، والدوري الألماني الذي تأهل منه 6 فرق، والدوري الإيطالي الذي تأهل منه أيضا 6 فرق.

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