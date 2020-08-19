شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يصل لنهائي الحلم بعد نصف قرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتل فريق باريس سان جيرمان صفحات الرياضة العالمية عقب وصوله للدور النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على منافسه لايبزيج الألماني بثلاثية دون خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأول على أرض ملعب «النور».

وتأهل باريس سان جيرمان إلى الدوري النهائي لبطولة «تشامبيونزليج» لأول مرة في تاريخه، فضلا عن أنه أصبح الفريق الفرنسي الذي يصل إلى اللقاء النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب الأندية الفرنسية لمدة 16 عاما عقب وصول فريق مانوكو للقاء النهائي عام 2004.

وقال موقع صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إن فريق باريس سان جيرمان استطاع إنهاء مغامرة لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا خاصة وأن الفريق الألماني تمكن من إقصاء أتلتيكو مدريد في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أضاف التقرير الإنجليزي الذي أشاد بلاعبي الفريق الفرنسي وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار داسليفا، إن الفريق الباريسي استطاع أعاد الكرة الفرنسية للبطولة الأوروبية الأقوى على مستوى الأندية بعد غياب 16 عاما منذ وصول مواطنه موناكو لنهائي البطولة عام 2004.

وأكد التقرير أن الفريق الباريسي لن يكون خصما سهلا في اللقاء النهائي سواء واجه الفريق الألماني بايرن ميوينخ الذي ذل برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي للبطولة، أو قابل ليون الفرنسي الذي دائما يتفوق عليه باريس سان جيرمان في المنافسات الفرنسية.

وقال موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن نجوم فريق باريس سان جيرمان ترك الغرور الكروي خلفهم والتزموا تماما بخطة مديرهم الفني توماس توخيل، داخل المستطيل الأخضر خلال لقاء لايبزيج، وفازوا عليه بثلاثية دون رد في لقاء من طرف واحد لصالح الفريق الباريسي.

أشار التقرير إلى أن الفريق الباريسي نجح في آخر المطاف بتحقيق مكانة بين كبار أوروبا بعد الإنفاق المالي الضخم الذي كان ينفق منذ فترة تأسيس باريس سان جيرمان ولم يصل لهذه المكانة الأوروبية، ولكن في نهاية المطاف وصل لنهائي أوروبا ليفوز باللقب أو يكون وصيفا، في كلتا الحاليتين مكسب كبير لباريس سان جيرمان.

ورصد موقع صحيفة «ليكيب» الفرنسية مشاهد الفرحة بين جماهير باريس سان جيرمان عقب تأهل فريقهم التاريخي للقاء النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في انتظار الفائز بين ليون وبايرن ميونيخ، حيث أطلق أنصار الفريق الباريسي الشماريخ والألعاب النارية احتفالات بتأهل فريقهم للمباراة النهائية.

ونشر الموقع الفرنسي مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو باريس سان جيرمان وهم يحتلفون وسط إجراءات احترازية وجميعهم مرتدين الكمامة الباريسية، عدا نيمار الذي ظل يرقص ويغني داخل فندق إقامة الفريق احتفالا بصعودهم للقاء النهائي.

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قال دي ماريا، سواجه صعوبة في النوم عقب فوزنا التاريخي على لايبزيج الألماني، سأفكر كثيرا في اللقاء النهائي، فنحن لانخشى أحدا، فريق باريس سان جيرمان مستعد لمواجهة بايرن ميونيخ أو ليون الفرنسي، نجن جميعا داخل الفريق مصممون على حصد اللقب والفوز بلقب «تشامبيونزليج».

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصاءات، فخاض فريق سان جيرمان 110 لقاء في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه، قبل الوصول للمباراة النهائية، فضلا عن أنه أكثر الفرق المتأهلة لنهائي الأبطال عبر التاريخ، خوضا للمباريات قبل الوصول لنهائي الحلم، وأنه أصبح خامس فريق فرنسي يصل للمباراة النهائية لدوري الأبطال.

جدير بالذكر أن 3 دوريات تتفوق على الدوري الفرنسي، من حيث الوصول لنهائي الأبطال، وهم: الدوري الإنجليزي الذي تأهل منه 8 فرق، والدوري الألماني الذي تأهل منه 6 فرق، والدوري الإيطالي الذي تأهل منه أيضا 6 فرق.