شكرا لقرائتكم خبر عن السويدي هنريك لارسون يقترب من الانضمام لجهاز كومان في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن اقتراب السويدي هنريك لارسون، لاعب برشلونة السابق للعمل داخل الجهاز الفني للفريق الكاتالوني بفيادة كومان الذي وقع رسميا مساء اليوم على عقود تولي مهام زمام الأمور في البرسا.

حاليا لارسون لايعمل في أي نادي عقب الفترة التي قضاها في هيلسينجبورج بالسويد عام 2019، وقد لعب أكثر من 40 مباراة لبرشلونة بين عامي 2004 و2006.