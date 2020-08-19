شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا قبل لقاء البايرن: لاعبو ليون مصممون على الصعود للدوري النهائي لـ«تشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جارسيا، المدير الفني لفريق أولمبيك ليون، عشية لقاء بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إن فريقه قادرا على إقصاء قاهر برشلونة بالثمانية، مؤكدا أن فريقه يتملك لاعبين مميزين يستطعيون تضيق المساحات أمام لاعبو البافاري وخلق الفرص على مرمى نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ.

أضاف جارسيا، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء: نعلم تمام قوة الفريق الألماني خاصة وأنه جميع خطوطه داخل المستطيل الأخضر مكتملة الأركان، ولكن لاعبو ليون مصممون على الفوز والصعود للدوري النهائي.