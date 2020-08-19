شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يلعب دور الوسيط مع اليوفي لضم مهاجم وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي دور الوسيط خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل ضم المكسيكي راؤول خيمينيز، هاجم وولفرهامبتون لضمه لصفوف حامل لقب «الكالتشيو» بداية من الموسم المقبل.

وقال موقع صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، إن النجم البرتغالي كريسينانو رونالدو يفتح بابا من المفاوضات الجادة مع مهاجم وولفرهامبتون لضمه لصفوف «السيدة العجوز» لتدعيم الخط الأمامي خاصة في ظل الأنباء القوية التي تفيد برحيل هيجواين عن صفوف اليوفي خلال هذه الأيام.