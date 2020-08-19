شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين: محمد صلاح لم يتحدث معي بشأن شارة قيادة منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، ان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لاعب كبير ويستطيع أن يحدد مصيره بنفسه.
وقال لوفرين في حوار عبر قناة صدى البلد: «اعتقد أن صلاح يستطيع تحديد مصيره بنفسه، لكن حاليا ليفربول هو الأنسب له».
وأكمل: «شاهدت هدف ركلة جزاء صلاح أمام الكونغو، كان يحتفل بشكل كبير بعد الهدف، ولا أعلم ماذا فعل بعد ذلك، أعلم أنه من أهم اللاعبين بالمنتخب».
وأتم: «نأمل قريبا أن يكون هو قائد المنتخب، لكنه لم يتحدث معي في أزمة شارة القيادة».
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