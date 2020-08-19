شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة ينتقد كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انتقد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأبيض عقب التعادل مع نادي مصر في الدوري اليوم.
وقال جمال حمزة في تصريحات تليفزيونية: «الأولوية في نادي الزمالك هذا الموسم لبطولة دوري أبطال افريقيا، ولكن استمرار المكسب في بطولة الدوري مُهم».
وواصل:«إعطاء الثقة للناشئين أمر رائع لكن ليس بكل هذا العدد في مباراة واحدة».
وأضاف: «لم يكن هناك انسجام بين لاعبي الزمالك اليوم وهذا التغيير الكبير في التشكيل هو السبب الرئيسي في التعادل».
واختم حديثه قائلا:«أعتقد أن نتيجة التعادل اليوم مع نادي مصر بالنسبة لتشكيل الزمالك طيبة بالنسبة للفريقين وليس نادي مصر فقط».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر جمال حمزة ينتقد كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع نادي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.