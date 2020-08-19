شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة ينتقد كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأبيض عقب التعادل مع نادي مصر في الدوري اليوم.

وقال جمال حمزة في تصريحات تليفزيونية: «الأولوية في نادي الزمالك هذا الموسم لبطولة دوري أبطال افريقيا، ولكن استمرار المكسب في بطولة الدوري مُهم».

وواصل:«إعطاء الثقة للناشئين أمر رائع لكن ليس بكل هذا العدد في مباراة واحدة».

وأضاف: «لم يكن هناك انسجام بين لاعبي الزمالك اليوم وهذا التغيير الكبير في التشكيل هو السبب الرئيسي في التعادل».

واختم حديثه قائلا:«أعتقد أن نتيجة التعادل اليوم مع نادي مصر بالنسبة لتشكيل الزمالك طيبة بالنسبة للفريقين وليس نادي مصر فقط».

Advertisements